Ischgl-Blues sorgt für lokale Verstimmung

Das Lied erhitzte die Gemüter so sehr, dass der Salzburger es in einer ersten Reaktion wieder vom Netz nahm. Denn nicht nur in den Kommentarspalten kochte es - auch bei den Silvrettabahnen lässt man die Satire des 20-Jährigen („Mei Vater, der war Bauer, aber i bin Hotelier“) nicht auf sich sitzen. Die Vorstände, Markus Walser und Günther Zangerl, setzten ein Schreiben auf. Darin versuchen sie sich zwar anfangs selbst als Satiriker und bieten Hinterberger den Chefposten bei den Bergbahnen an, doch dann wird rasch deutlich, was sie davon halten - ein „niveauloses Werk eines in seinen Aussagen schlicht primitiven und im Übrigen nicht einmal sonderlich witzigen Möchtegernkünstlers“.