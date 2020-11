„Wir haben seit Jahren mit den Sozialmärkten in Klagenfurt eine Kooperation und leben gute Zusammenarbeit. Und wir wissen, dass der Bedarf für weitere Märkte gegeben ist“, meint Wolfgang Germ (FPÖ). Derzeit bestehen SoMa in der Kaufmanngasse in der Innenstadt und in der Kanaltaler Straße in Waidmannsdorf. Doch laut Germ können sich einige den Bus dorthin nicht leisten, das Geld fürs Busticket fehle dann beim Einkauf. „Weitere Märkte in den Stadtteilen wären wichtig. Diesen Wunsch habe ich aus vielen Gesprächen mit den Bürgern erfahren“, so Germ.