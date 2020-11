Der oder die Täter waren überaus feleißig. Denn an insgesamt sieben Objekten in den Gemeinden Radfeld und Rattenberg brachten sie ihre Schmierereien an. „Sie benutzten einen gelben sowie blauen Spray. Insgesamt wurden elf unterschiedlich große Graffitis aufgesprüht, wobei bei allen dasselbe Muster bzw. derselbe Schriftzug verwendet wurde“, teilte die Polizei mit. Dabei hinterließen die Vandalen folgende Botschaften: „EDGA“, „GOST“, „GHOST“ „LOVE“, „LOVE IS PAIN“, „624“, „629“, „CAT“, „TOS“ und „BLACKONE“. Mit Pfeilen bzw. Wellenlinien verzierten sie die Schriftzüge.