Lebensretter Halo

Der Unfall hat aber auch bewiesen, wie hoch die Sicherheitsstandards in der Formel 1 in den letzten 20, 30 Jahren geworden sind. Speziell der Cockpitschutz trat in Bahrain als Lebensretter in Szene. Ohne Halo (besteht aus sieben Kilo Titan und hält Kräften bis zu zwölf Tonnen stand) hätte Grosjean wohl keine Überlebenschance gehabt.