Dass jetzt die große „Tor-Explosion“ bei Balaj passiert, denke ich aber nicht. Er ist von Statur, Geschwindigkeit und Technik her kein schlechter Mann, in seiner Karriere hat er aber noch bei keinem Klub mit hoher Tor-Quote geglänzt. 13 Treffer in Albanien waren sein bisheriger Topwert. Sturms Mannschaft tut er mit seinen Tugenden gut, zu ihm müsste man aber noch einen echten Goalgetter stellen. Das weiß Sturm. Das kostet allerdings. Denn günstige Lösungen, die aufgehen, sind schwer zu finden