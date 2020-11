Doch Chabbi meldete sich zurück! Beim Cup-Aus gegen die Austria traf er letzte Woche per Elfmeter. Gegen die Admira netzte er am Wochenende zum entscheidenden 3:2. „Solche Tore sind für einen Stürmer extrem wichtig, geben Selbstvertrauen. Wieder zu treffen, war schön“, so Chabbi, der stets auch Zusatzschichten einlegt. „Ich merke nun auch im Training, dass ich besser in Fahrt komme“, so der 27-Jährige, der 2018 bei Ried Torschützenkönig war, später in der Türkei (Gaziantep) und Schottland (St. Mirren) Auslandserfahrung gesammelt hat. Dort gab es jedoch Höhen und viele Tiefen.