Corona-Massentests: Registrierung digital

Am Freitag startet indes Wien in den Messe-, Stadt- und Marx-Hallen mit den Massentests. Ein Start mit Schönheitsfehler: Wegen der IT kann Wien nicht - wie groß angekündigt - am Mittwoch beginnen, sondern erst zwei Tage später. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker präsentierte am Sonntag die Pläne. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, passiert die Registrierung digital. Ab 2. Dezember geht die Anmeldeplattform online. Laut Hacker sind Tests an 150.000 Personen pro Tag möglich. Insgesamt wird mit 1,2 Millionen Interessierten gerechnet. Die Aktion läuft bis 13. Dezember, so können positiv Getestete noch vor Heiligabend aus der Quarantäne entlassen werden.