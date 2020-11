Freifahrtschein: Etwa 1,5 Millionen Menschen in Österreich wollen sich fix impfen lassen: „Aus heutiger Sicht ist das jeder Fünfte“, erklärte uns Meinungsforscher Peter Hajek, der die Umfrage im Auftrag der „Krone“ durchgeführt hat. 34 Prozent überlegen noch, die Ablehnung der Impfung von 43 Prozent der Befragten sei jedoch sehr stark ausgeprägt, sagt Hajek. Die Gründe dafür seien - und das ist bei diesem rasanten Tempo offensichtlich - die fehlende Informationen: etwa zu Wirkung, Nebenwirkung und Spätfolgen. Über eine gesetzliche Pflicht will man die Bevölkerung nicht zur Impfung bringen, betont Gesundheitsminister Rudolf Anschober immer wieder. Dennoch gibt es einige Wege durch die Hintertür, wie unsere Redakteurin Anna Haselwanter aufgearbeitet hat. So kündigte eine australische Airline an, nur noch geimpfte Passagiere transportieren zu wollen - und auch in der Veranstaltungsbranche könnte der Stich zum rettenden Schlüssel für eine schnellere Öffnung werden. In Deutschland etwa gibt es bereits Überlegungen, Konzerte & Co. nur noch für Menschen mit Impfzeugnis durchzuführen. Kinos, Nachtclubs, Theater, die Oper, all das könnte früher zum Leben erwachen - aber eben nur für jene, die auch Corona-sicher sind. In Österreich arbeitet der Verband österreichischer Nachtgastronomen an einem ähnlichen Konzept, wie deren Sprecher Stefan Ratzenberger schildert. „Die Überlegung“, so Ratzenberger, „ist, an neuralgischen Punkten, etwa im Ausgehviertel Bermudadreieck oder vor der Staatsoper, Teststraßen zu installieren, in denen Menschen mit Schnelltests auf Coronaviren überprüft werden.“ Sollte der Plan aufgehen, schaffe man „ein sicheres Umfeld für eine gewisse Zeit, was eine tolle Sache für den Radiologenkongress wie für die Disco ist“, sagt Ratzenberger. Auch der Einlass nur für Geimpfte sei vorstellbar, bis die Impfung für die breite Bevölkerung zugänglich ist, werde es aber noch dauern. Aber wie sieht es am Arbeitsplatz aus - darf der Arbeitgeber eine Impfung verlangen? „Nein“, sagt Doris Rauscher-Kalod, von der AK, „wenn es der Staat nicht kann, kann es auch der Arbeitgeber nicht.“