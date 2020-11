Mehrmals täglich werden sämtliche Vitalparameter gemessen und an das Ärzteteam weitergeleitet. Wir schleusen uns sehr oft in die Isolierzimmer ein – sowohl um Körperpflege durchzuführen, um Patientinnen und Patienten umzulagern, zu lüften – oder um einfach für sie da zu sein und ein offenes Ohr zu haben. Die Isolation ist für alle Patientinnen und Patienten eine Belastung, da sie natürlich auch aufgrund ihres Gesundheitszustands Ängste haben. Wir sind ihre Bezugspersonen für die Dauer des Aufenthalts, und versuchen, ihnen diese Ängste, so gut es möglich ist, zu nehmen. Hauptsächlich liegen auf unserer Covid-Station ältere Patientinnen und Patienten, einige davon sind aufwendige Pflegefälle, da ist die Schutzausrüstung ein wahrer Schwitzkasten.