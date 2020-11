„Zehn Gegentore in einem Spiel habe ich in meiner elfjährigen Ära als 99ers-Geschäftsführer noch nie erlebt“, schüttelte Bernd Vollmann ungläubig den Kopf. Nach dem 3:6 gegen KAC kassierten die 99ers nun 16 (!) Gegentore in den letzten zwei Spielen! Eines Leaders unwürdig.