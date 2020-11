„Es war beängstigend zu sehen, wie der Wagen in Flammen aufgegangen ist. Wenn ich mir die Bilder anschaue, dann muss ich sagen - wir können heilfroh sein, dass Romain nicht schwere verletzt wurde. Aber es zeigt, wie gefährlich unser Sport ist und trotz aller Bemühungen auch bleibt“, so Hamilton, der „dankbar“ ist, dass Halo (ein Sicherheitssystem, dass den Kopf des Fahrers schützen soll) und Co. funktioniert haben.