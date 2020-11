„Warten auf Unterstützung des Bundes“

Wer für was genau verantwortlich sein wird, ist in Oberösterreich noch nicht geklärt. Bei der Stadt Linz rechnet man damit, dass der Magistrat für die Abwicklung der in der Landeshauptstadt vorgesehenen 75 Teststraßen, die zentral in der Arena und im Design Center sowie in Volkshäusern oder Turnsälen eingerichtet werden, verantwortlich ist. „Wir warten seit zwei Wochen auf wesentliche Antworten und Unterstützung des Bundes. Die Stadt plant mit dem Land in alle Richtungen, um alle Eventualitäten abfedern zu können“, sagt Bürgermeister Klaus Luger. Heute oder morgen soll es von Wien Informationen über den Ablauf geben.