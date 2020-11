Wie berichtet, sorgte die Meldung, dass Ernst Strasser angeblich tot sei, auf Facebook für große Verwirrung. Vermutlich wurde der ehemalige Innenminister Opfer von Hackern. Das Profil in den Gedenkzustand zu versetzen, ist eine Möglichkeit, die laut Facebook nur für Freunde und Familienangehörige vorgesehen ist, um sich gemeinsam an eine verstorbene Person zu erinnern. Mit dem Gedenkzustand wird das Konto geschützt, da sich niemand mehr dort anmelden kann. „Wir versetzen ein Konto in den Gedenkzustand, wenn ein Familienmitglied oder enge Freunde der verstorbenen Person uns informieren“, so die offizielle Aussage des Internet-Riesen.