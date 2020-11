Nach sechs Tagen intensiver Vorbereitung geht es für Österreichs Basketball-Nationalteam ab morgen richtig zur Sache: Erst trifft die Truppe von Teamchef Raoul Korner in der EM-Qualifikation am Sonntag auf Europameister Slowenien, schon am Montag folgt in der „Bubble“ in Ljubljana das Duell gegen die Ukraine. Eine einzigartige Situation, aus der Star-Center Rasid Mahalbasic und seine Kollegen das Beste machen wollen.