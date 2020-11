Infrarotspektroskopie! Keine Ahnung, was das ist? Für Nicole Feichtinger gehört dieses Verfahren zur täglichen Arbeit. Feichtinger leitet das kriminaltechnische Suchtmittellabor der Tiroler Polizei in Innsbruck und setzt neben anderen hochkomplexen Verfahren auch die Infrarotspektroskopie zur Bestimmung illegaler Substanzen ein. Und derer sind in Tirol erschreckend viele im Umlauf. „Bei uns landen Proben von bekannten Suchtmitteln wie Cannabis, Heroin oder Kokain, aber auch chemische Drogen, von denen immer wieder neue Zusammensetzungen auftauchen“, erklärt die gelernte Chemielabortechnikerin.