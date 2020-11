Bereits seit Anfang November dieses Jahres soll der 31-jährige Verdächtige aus dem Bezirk Leoben seine 27-jährige Ex-Freundin beharrlich verfolgen. Dabei versuchte er über diverse soziale Netzwerke fortlaufend mit der Frau in Kontakt zu treten und suchte auch mehrmals ihre Nähe auf. Als er die 27-Jährige und einen etwaigen zukünftigen Partner am Samstag schließlich mit dem Umbringen bedrohte, vertraute sich die junge Frau einer Freundin an, welche schließlich die Polizei informierte.