Mehr Möglichkeiten für geimpfte Menschen

So kündigte eine australische Airline an, nur noch geimpfte Passagiere transportieren zu wollen – und auch in der Veranstaltungsbranche könnte der Stich zum rettenden Schlüssel für eine schnellere Öffnung werden. In Deutschland etwa gibt es bereits Überlegungen, Konzerte & Co. nur noch für Menschen mit Impfzeugnis durchzuführen. Kinos, Nachtclubs, Theater, die Oper, all das könnte früher zum Leben erwachen – aber eben nur für jene, die auch Corona-sicher sind.