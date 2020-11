Am Sonntag war der erste Advent, trotzdem fühlt sich das heuer irgendwie anders an. Durch den Lockdown wird es uns auch in der Steiermark nicht leicht gemacht, in besinnliche Adventstimmung zu kommen. Damit Sie die Zeit bis Weihnachten so angenehm wie möglich gestalten können, habe ich diesmal drei Tipps für Sie.