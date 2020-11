Er und seine 150 Kollegen haben derzeit viel zu tun – in der Pandemie werden aktuell 607 Corona-Tote gezählt, allein seit Donnerstag kamen 100 dazu. Und es gibt ja auch noch die „normalen Sterbefälle“. Stirbt ein an Covid Erkrankter, legen Bestatter die Leiche in eine Sanitätshülle und dann in den Sarg, der danach nicht mehr geöffnet werden darf.