Nur noch Milan und der sechs Punkte zurückliegende Titelverteidiger Juventus sind in der laufenden Meisterschaft ungeschlagen. Aber die Mailänder haben noch eine eindrücklichere Serie am Laufen. Sie sind zusammen mit Atletico Madrid - dem Gruppengegner von Österreichs Meister Salzburg in der Champions League - die einzige Mannschaft aus den Top-5-Ligen, die seit der Wiederaufnahme nach dem Corona-Lockdown im März ungeschlagen sind.