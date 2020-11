Der Bedarf an Pflegepersonal im Land ist groß, daher sind auch neue Zugänge in die Pflegeberufe gefragt. Hier gibt es nun eine Erfolgsmeldung: Die zehn ersten Fach-Sozialbetreuerinnen für Altenarbeit, die an der Landwirtschaftsschule Andorf dafür ein viertes Jahr angehängt haben, sind kürzlich fertig geworden.