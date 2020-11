Plötzlich steht die Welt still. Corona hin oder her, Lockdown, Quarantäne. Nichts mehr war Samstag um 15.45 Uhr wichtig für die Familie von Fabian (Name geändert). Denn sein Herz stand in der Familienwohnung in Wien-Simmering still - und somit die ganze Welt. Der Vierjährige konnte nicht mehr gerettet werden.