Wenn Mercedes-Formel-1-Teamchef Toto Wolff, Runtastic-Erfinder Florian Gschwandtner und die ehemaligen sms.at-Macher Jürgen und Martin Pansy als Miteigentümer in einem Boot sitzen, kann die angesteuerte Richtung nicht die schlechteste sein. Und so kann die bisherige Historie von Instahelp durchaus als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Seit Jänner 2018 steht Bernadette Frech als Geschäftsführerin in der Kommandozentrale.