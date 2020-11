Leim? Nicht notwendig. Künstliche Baustoffe? Ebenso nicht. Die Verbundelemente in den Gebäuden von Reinholz, einer Tochterfirma des 2011 gegründeten Holzbauunternehmens Hansmann in Oberwölz, können darauf verzichten. Stattdessen werden die Bretter mit traditionellen Holzverbindungen zusammengeführt. Die Stabilität ist hoch - und die Luftdurchlässigkeit so gering, dass die Elemente eine „ökologische Dampfbremse“ darstellen, wie Geschäftsführer Reinhard Hansmann im Gespräch mit der „Krone“ erklärt.