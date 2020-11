Israels Geheimdienstminister Eli Cohen hat europäische Kritik an dem tödlichen Anschlag auf den iranischen Atomphysiker Mohsen Fakhrizadeh am Sonntag als „Heuchelei“ bezeichnet. „Sie kennen die iranischen Versuche, Atomwaffen zu erlangen, ganz genau“, sagte Minister Eli Cohen dem israelischen Armeesender. Teheran unterstütze außerdem radikale Gruppierungen in der gesamten Nahost-Region. „Anstatt ganz klar über notwendige Sanktionen zu sprechen, anstatt sicherzustellen, dass der Iran nicht nach Atomwaffen strebt, sehen wir, wie sie (die Europäer) wieder den Kopf in den Sand stecken“, so Cohen.