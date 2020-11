Der Papst appellierte an die Gläubigen, angesichts der Pandemie und der Wirtschaftskrise, die vielen Menschen Angst und Sorge bereitet, nicht in Pessimismus, Apathie und Verschlossenheit zu verfallen. Der Advent sei eine „Zeit der Hoffnung“: „Gott ist an unserer Seite, um uns zu unterstützen, und begleitet uns, um uns Mut in Zeiten des Leides und der Herausforderungen einzuflößen“, sagte der Heilige Vater.