Zwei Tage später als ursprünglich geplant starten am 4. Dezember die Corona-Massentests in der Bundeshauptstadt. Die Aufbauarbeiten dafür sind mittlerweile angelaufen. In der Stadthalle, der Marxhalle sowie in der Messe Wien werden rund 300 Testlinien errichtet. Die Anmeldung dafür ist ab 2. Dezember möglich. Am Sonntag gab es zudem Details rund um den genauen Testablauf.