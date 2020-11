Online-Betrüger haben in einem Beherbergungsbetrieb in Stans (Tirol) Schaden in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags verursacht. Sie verschafften sich vermutlich über einen E-Mail-Anhang Zugriff auf das Firmennetzwerk und lasen die Daten aus. Dann verschlüsselten sie diese und forderten für die Entschlüsselung einen niedrigen siebenstelligen Betrag in Bitcoins als Lösegeld. Das Opfer ging auf die Forderung nicht ein.