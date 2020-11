In den Salzburger Spitälern wurden am Sonntag 236 infizierte Personen betreut, 25 Menschen befanden sich auf Intensivstationen. Seit Samstag gab es 345 neu positiv auf Covid-19 getestete Personen. Die Zahl der aktiv infizierten Personen ist aufgrund von Genesungen leicht rückläufig. Am Sonntag lag die Zahl der aktiven Fälle in Salzburg bei 5.476, um 218 Personen weniger als am Vortag. Nach Bezirken gibt es die meisten aktiven Infektionen im Flachgau (1.501), gefolgt von der Stadt Salzburg (1.398) und dem Pinzgau (1.267). Im Pongau zählte man am Sonntag 639 aktive Fälle, im Tennengau 470 und im Lungau 201.