Helmut Brandstätter von den NEOS bezeichnete die Holocaust-Verharmlosung am Sonntag als „inakzeptabel“ und forderte eine offizielle Reaktion Österreichs auf die „judenfeindliche Botschaft“. „Das ist eine unglaubliche Beleidigung aller Opfer des Holocaust. Und leider reiht sich der Museumsdirektor in die antisemitischen Polemiken von Viktor Orban ein“, so Brandstätter.