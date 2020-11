An den Sonntagen im November lagen die Neuinfektionen aufgrund weniger Einmeldungen von Tests stets unter dem Durchschnitt der restlichen Wochentage: 5933 waren es am 8. November, 5665 am 15. November, 5226 am 22. November und heute 4047 - bei gleichzeitig 6301 Neugenesenen. „Damit sinken die Neuinfektionszahlen ebenso weiter wie die Zahl der aktiven Fälle, die mit 59.605 damit erstmals wieder unter 60.000 liegt“, so das Gesundheitsministerium via Aussendung.