Jäh geendet hat die Spritztour zwei Burschen im oberpfälzischen Landkreis Cham in Deutschland: Ein 15-Jähriger hatte seinem zwei Jahre jüngeren Freund das Autofahren beibringen wollen. Um das Vorhaben in die Tat umzusetzen, nutzten die beiden eine gemeinsame Übernachtung aus und stahlen heimlich das Auto des schlafenden Vaters des Älteren, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.