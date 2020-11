Großer nächtlicher Einsatz in Selzthal: Ein Auto war in den Gleisbereich der Bahn gestürzt, der 40-jährige Lenker, ein Syrer, eingeklemmt worden. Einem Zeugen gelang es, den Verletzten zu bergen und die Rettungskette in Gang zu setzen. Der Mann dürfte ziemlich alkoholisiert gewesen sein.