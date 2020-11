Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö hat am Sonntag in Kontiolahti mit seinem 48. Weltcupsieg zurückgeschlagen. Nach seinem zweiten Platz am Vortag im Einzelrennen gewann der Norweger den Sprint über 10 km ohne Schießfehler überlegen vor den Schweden Sebastian Samuelsson (1/+44,1 Sekunden) und Martin Ponsiluoma (1/+47,9). Der norwegische Vortagessieger Sturla Holm Laegreid wurde nur 18. (1/+1:27,6). Die Österreicher schafften es erneut nicht in die Top 20.