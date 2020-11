Online wurden dann die Herbstmeister in fünf Bewerben gesucht und gefunden. In „Brawl Stars“ ließen die Spieler von BroSports ihrem Finalgegner No OGs keine Chance und holten sich dass Preisgeld von 1200 Euro. Bei „Clash Royale“ wurden zunächst zwei Halbfinali ausgespielt. Im Finale setzte sich Wolfstochter gegen ReicherT mit 3:1 durch. Er ist damit nicht nur der erste Doppel-Champion von „Clash Royale“ in der A1 eSports League Austria, sondern kassierte mit 8800 Euro auch das bisher meiste Preisgeld insgesamt.