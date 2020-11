Was haben Sie denn neu an sich entdeckt?

Ich habe Sinnlichkeit und Weiblichkeit in mir in einem neuen Ausmaß entdeckt, sodass ich jetzt auch sagen kann: O. k., ich darf mich so was trauen und gleichzeitig dabei wissen, dass das gut ausschaut (lacht). Ich bin, was das betrifft, jetzt einfach mehr von mir überzeugt. Ich habe mich im Verlauf der Show anders kennengelernt und bin jetzt anders mit mir zufrieden.