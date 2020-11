Eine Aufforderung des Arbeitsmarktservice (AMS) zur Bewerbung in einem Tiroler Après-Ski-Lokal hat am Sonntag für große Verwunderung in den sozialen Medien gesorgt. Während die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Österreich nur leicht zurückgehen und auch am Sonntag 87 weitere Covid-19-Todesopfer zu beklagen sind, verschickte das AMS offenbar auch noch ausgerechnet an eine arbeitssuchende Mitte-50-jährige Wienerin eine verpflichtende Stellenausschreibung zur Bewerbung als „Zahlkellnerin“ ab Anfang Dezember bis April.