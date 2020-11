Mit neuen Identitäten in Wien gelebt

Und zwar nach Wien, wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner aktuellen Ausgabe aufdeckte. Die Männer, die in der Zwischenzeit längst die österreichische Staatsbürgerschaft erlangt hatten, lebten über Jahrzehnte hinweg völlig unbehelligt und unter neuen Identitäten in der Bundeshauptstadt. Einer davon, Sarkis, ist in der Zwischenzeit verstorben, die beiden anderen wurden nun von der Vergangenheit eingeholt.