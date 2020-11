Deutlich mehr Männer als Frauen sterben

Studien würden belegen, „dass es bei von SARS-Cov-, MERS- oder Covid-19-Viren induzierten Krankheiten deutliche genderspezifische Unterschiede in der Schwere, sowie in der Hospitalisierungs- und Sterberate“ gäbe. Bei Covid-19-Toten liege, so erklärte die Gynäkologin, das Verhältnis bei rund 60 zu 40 Prozent. „Es sterben deutlich mehr Männer als Frauen an oder mit Corona, über alle Altersgruppen hinweg.“