Umso mehr ist es Familienlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf angesichts der Coronakrise ein Anliegen, Eltern und Kinder zum Lesen zu motivieren: „Das gemeinsame (Vor-)Lesen innerhalb der Familie ist besonders wichtig, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten. Durch das Lesen haben vor allem Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, in fremde Welten einzutauchen, ihren Blick zu erweitern, fürs Leben zu lernen und dem Corona-Alltag zu entfliehen. Lesen ist eine Schlüsselkompetenz und der Grundstein für eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“. Auch abseits der Schule solle die Lesekompetenz aktiv geübt werden, vor allem in Zeiten von Homeschooling.