Nächtlicher Großeinsatz für die Feuerwehr in Leoben (Steiermark)! In der Nacht auf Sonntag, gegen 1 Uhr früh, brach in der Wohnung einer 77-Jährigen ein Brand aus, die Pensionistin konnte sich zum Glück aus dem Schlafzimmer retten, schrie laut um Hilfe, was die Rettungskette in Gang setzte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Auslöser dürfte eine defekte Heizdecke gewesen sein. Ihre Wohnung ist total zerstört.