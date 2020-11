Vizekanzler Kogler und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erinnern auch an die Corona-Pandemie, die Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten zusätzlich treffe. „Die Bekämpfung der Corona-Pandemie in Österreich darf nicht unseren Blick auf die Entwicklungen in globalen Krisenherden und die Not trüben, die abertausende Menschen weltweit tagtäglich quält“, so der Außenminister.