Bei Austrias Patrick Pentz stand in zwei der letzten sieben Spiele die Null: „Ich will manchmal den Unterschied ausmachen, Punkte retten“, so der 23-Jährige. Vor dem Palmer-Brown (23) und Handl (22) agieren. „Jung, schnell, kopfballstark - es passt“, so Pentz. Der es mit den Farben nicht so eng sieht: „Was soll ich sonst mit dem Kunstrasen auf der Terrasse machen?“