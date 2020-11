In der neben dem Offensiv-Feuerwerk im Cup beim 5:3 gegen Hartberg auch Stögers Derby-Bilanz Hoffnung macht: Nur sechs der letzten 27 Austria-Trainer konnten das erste Derby ihrer Ära gewinnen, der Name von Peter Stöger taucht dafür gleich zweimal auf: Am 25. Mai 2005 gewann man 1:0, am 5. August 2012, zum Beginn der zweiten Ära, 3:0. Nach acht Derbys (darunter der Cup-Triumph 2005) hält der 54-Jährige bei fünf Siegen, einem Remis.