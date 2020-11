Ärzten in Österreich und Deutschland Eingriff zu riskant

Das stellt die 20-Jährige nicht nur im Alltag vor Herausforderungen, auch scheinbar einfache Dinge können zum Problem werden. In nächster Zeit wird sie sich einer Zahn-OP unterziehen müssen. Diese könne aufgrund ihres Gesundheitszustandes jedoch nur von Spezialisten in den USA durchgeführt werden, erklärt die junge Frau. Ärzten in Österreich und Deutschland sei der Eingriff zu riskant. Doch Flug, Aufenthalt und Operation sind kostspielig.