Obwohl bedingt durch den Lockdown weniger auf den Straßen los ist, setzt die Exekutive weiter auf Kontrollen. Im Bezirk Oberwart wurde dabei ein 32-Jähriger mit 0,86 Promille am Steuer erwischt. Mit dem Bleifuß am Gas in die Radarfalle tappten insgesamt 455 Lenker. Sie müssen mit Anzeigen rechnen. Im Zuge der „Aktion scharf“ wurde auch der Schwerverkehr unter die Lupe genommen.