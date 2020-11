Das Vertrauen in einen „Finanzexperten“ kam einem Sparer teuer zu stehen. Nach einem ersten Gewinn über ein Aktienkonto legte der Burgenländer (34) viel Geld in Kryptowährung an. In vier Monaten investierte er insgesamt fast 45.000 Euro, bis er keinen Zugriff mehr hatte. Alles ist weg! Interpol ermittelt bereits in mehreren Fällen.