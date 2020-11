Von der Mühlgasse über den Bahnhofsplatz Lienz in Richtung Tristacherstraße, weiter über die Reimmichlstraße und Anna Waldeckstraße bis zur Seewandstraße am Ortsende von Lienz waren die Vandalen unterwegs. Überall beschädigten sie Fahrzeuge, warfen Mülltonnen um und rissen sogar eine Baustellentafel heraus. Ein Zeuge will zwei dunkel bekleidete Jugendliche gesehen haben. Die Polizei Lienz bittet um Hinweise: 059133/7230.