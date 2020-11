Die Eisbullen dürfen also noch auf eine Rückkehr hoffen - vorm Abschied bauen sie auf den Stürmer weitere drei Partien. In Spiel vier nach der Covid-Auszeit kommt heute Leader Graz. Peterka: „Wir haben uns in jeder Partie gesteigert, wollen erneut zulegen.“ Die Rückkehr auf die Siegesstraße nach fünf Niederlagen gibt Selbstvertrauen. „Wir haben gegen die Ungarn viel richtig gemacht, an dem wir festhalten wollen“, betont Trainer Matt McIlvane, der um die Grazer Offensivpower mit Cameranesi und Co. weiß. Wie auch, dass der Leader nach dem Heim-3:6 gegen KAC heiß ist.