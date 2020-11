Kinderbetreuung ist besonders in Zeiten von Corona gefragt. Stadtchef Christian Pewny will die Sanierung des Kindergartens in Radstadt noch zeitgerecht nächstes Jahr angehen. Die Suche nach einem passenden Grundstück läuft. In Bad Hofgastein bereitet die Standort-Frage den Beteiligten dagegen Kopfzerbrechen.